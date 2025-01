Haifa inaugura fábrica em MG e vê espaço para Brasil crescer fatia na receita global

A Haifa Group, empresa israelense de fertilizantes especiais, inaugurou, na quinta-feira, 30, sua primeira unidade fabril brasileira em Uberlândia (MG) e vê possibilidade de, no médio a longo prazo, ter o Brasil como um dos seus três principais mercados. "O Brasil hoje está quase no nível de importância das cinco maiores subsidiárias no mundo", contou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a diretora-geral na América do Sul, Giuliana Feldman. "A expectativa é a de que a operação, aqui, comece a ter cada vez mais participação no faturamento da empresa. Entre o médio e o longo prazo, o Brasil pode estar entre os três primeiros países em participação na receita porque aqui temos capacidade de expansão. Na Europa já somos líderes, o crescimento está bastante estabilizado lá."

A empresa não abre números de faturamento e do tamanho do investimento para o empreendimento.

Com a fábrica mineira, a Haifa passa a ter quatro unidades de produção própria no mundo - as outras estão em Israel, país sede, na França e no Canadá -, além de outras fábricas com parceiros na Grécia, na Itália, na Holanda, na África do Sul e uma recém-inaugurada joint venture na Índia.