IBGE aponta que a ocupação informal ainda supera 40 milhões no País

O País registrou uma taxa de informalidade de 38,6% no mercado de trabalho no trimestre até dezembro de 2024. Havia 40,045 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no período, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em um trimestre, 77 mil pessoas passaram a atuar como trabalhadores informais. O total de vagas no mercado de trabalho como um todo no período cresceu em 789 mil postos de trabalho. Ou seja, aumentou mais o emprego via formalidade.

"A ocupação, nesse trimestre, tem componente tanto de formalidade quanto de informalidade, mas, de fato, a gente tem uma expansão maior do ramo formal", confirmou Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa. "Mas é sempre bom lembrar que, embora não tenha havido um crescimento significativo da ocupação informal, ela ainda se vê em 40 milhões, porque ela vem crescendo paulatinamente."