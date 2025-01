Ibovespa vira e cai na sessão com Trump, mas tem melhor mês desde agosto

Com a deterioração da percepção de risco sobre emergentes como o Brasil, o desempenho de Petrobras deixou de ser o suficiente para defender o Ibovespa. No fechamento, Vale ON mostrava queda de 1,56% e as perdas no setor metálico chegavam a 4,09% (Gerdau Met). Os bancos, que operavam em bloco no positivo mais cedo, também em parte oscilaram para baixo, com destaque para Itaú (PN -0,65%, na mínima do dia no fechamento) e Bradesco PN (-0,41%). Na ponta perdedora do Ibovespa, Vibra (-5,07%), RD Saúde (-4,35%) e Gerdau Metalúrgica (-4,09%). No lado oposto, Totvs (+4,45%), BTG (+1,62%) e Cogna (+1,44%).

"Janeiro foi positivo após a forte correção do fim do ano passado, em que houve certo exagero. Ainda que os problemas domésticos não estejam resolvidos, os ativos brasileiros estavam muito descontados, então a recuperação se tornou natural. A perspectiva, contudo, ainda é de voo de galinha", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, mencionando as incertezas sobre a arrecadação e o fiscal ao longo deste ano, que haviam resultado em prêmios significativos sobre o câmbio e a curva de juros. "Melhora de janeiro pode ser espuma", acrescenta. "Mas as coisas podem se ajeitar em direção melhor se o dever de casa for feito."

Para Bruna Centeno, economista e advisor da Blue3 Investimentos, o anúncio do diesel era o ponto positivo do dia até a mudança de direção do Ibovespa, do meio para o fim da tarde. "Foi um sinal de que a governança da companhia (Petrobras) permanece sólida, em momento de margens saudáveis tanto no diesel como na gasolina, o que fez com que o mercado operasse no papel durante a sessão", diz.

Apesar dos desafios no quadro mais amplo, as expectativas para o desempenho das ações no curtíssimo prazo ficaram mais otimistas no Termômetro Broadcast Bolsa desta semana. A previsão majoritária passou a ser de alta para o Ibovespa, após estimativa anterior de estabilidade. Entre os participantes, 50,0% esperam que o índice avance, enquanto as fatias que esperam estabilidade e baixa são de 37,5% e 12,5%, respectivamente. Na edição anterior, a expectativa de ganhos tinha 37,5% do universo; a de variação neutra, 50,0%; e de queda, 12,5%.

Em dólar, o Ibovespa havia chegado ao fim de 2024 a 19.462,70 pontos, refletindo a perda nominal na casa de 10% para o índice e o avanço de 27% para a moeda americana em relação ao real, no ano. Agora, no encerramento de janeiro de 2025, em que o dólar acumulou perda de 5,56% frente ao real, acomodando-se abaixo dos R$ 6, a R$ 5,83, o Ibovespa, na moeda americana, foi a 21.611,03 pontos, acima do nível em que estava no fechamento de novembro passado, então a 20.940,45 pontos.

Contudo, permanece em nível abaixo do que se encontrava no fim de outubro (22.437,48 pontos), mês em que o dólar já havia acumulado alta de 6,13% e o Ibovespa, perda nominal de 1,60% - e que se agravaria em novembro, com -3,12%, e dezembro, -4,28%.