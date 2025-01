Inflação subjacente no Japão ainda está ligeiramente abaixo de 2%, diz Ueda

A inflação subjacente no Japão ainda está ligeiramente abaixo da meta de 2%, disse o presidente do banco do central do país (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, que reiterou que não há pressa em aumentar as taxas de juros.

"Nosso objetivo é alcançar uma elevação moderada dos preços acompanhada de um sólido crescimento salarial", disse Ueda a uma comissão parlamentar nesta sexta-feira, 31. "Acreditamos que é necessário apoiar a atividade econômica, mantendo um ambiente monetário facilitador para que a inflação subjacente cresça gradativamente em direção a 2%."

As observações ecoaram comunicações anteriores do banco central e não trouxeram novas indicações sobre a data do próximo aumento de juros.