'Não é possível prever prazo para análise da Margem Equatorial', diz presidente do Ibama

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, disse nesta quinta-feira, 30, que não é possível prever o prazo para a análise conclusiva do pedido para perfuração do bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial.

"Não consigo prever. A Petrobras apresentou um novo plano de emergência em dezembro, que está sendo analisado pela equipe. O plano se baseia em uma nova base de atendimento que está sendo construída e que, segundo a companhia, deverá ser inaugurada no final de março", disse ele ao Estadão/Broadcast.

A base citada pelo presidente do Ibama é em Oiapoque (AP), a cerca de 150 quilômetros de distância do local da eventual perfuração. O Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada (PPAF) precisa estar de acordo com o "Manual de Boas Práticas de Manejo de Fauna Atingida por Óleo". Isso inclui, por exemplo, a presença de veterinários nas embarcações e helicópteros para atendimento de possíveis emergências.