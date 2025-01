Presidente diz que pedirá explicações a empresários sobre preço dos alimentos

Lula afirmou que não fará "bravatas" para conter a inflação dos alimentos e que o governo pretende aumentar produção e financiar a modernização da pequena e média agricultura. "Não faremos nada que possa significar surgimento do mercado paralelo."

Mais cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o governo fará trabalho de "constante acompanhamento" dos preços dos alimentos. "Vamos acompanhar o que está acontecendo no mundo dos alimentos, as condições, perspectivas, carências. Para que isso, então, possa ser desdobrado em ações", afirmou após reunião no Ministério da Fazenda.

Combustíveis

Lula também comentou sobre o preço dos combustíveis - a Petrobras está hoje vendendo gasolina e diesel com preços defasados em relação ao mercado internacional. Segundo o presidente, "quem autoriza aumento do petróleo e derivado do petróleo é a Petrobras e não o presidente", e disse que não foi comunicado pela presidente da estatal, Magda Chambriard, sobre nenhum reajuste do diesel.

"Não autorizei aumento do diesel. Desde meu primeiro mandato, aprendi que quem autoriza aumento do (preço do) petróleo e derivado do petróleo é a Petrobras e não o presidente. Já aprendi há muito tempo isso", declarou o presidente. "Ainda não fui avisado se ela vai aumentar ou não, e ela não precisa me avisar. Se tiver decisão de que para a Petrobras é importante fazer o reajuste, ela que faça e comunique à imprensa."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.