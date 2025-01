Processo de desinflação da zona do euro é indolor, sem grande desaceleração econômica, diz Knot

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), Klass Knot, afirmou nesta sexta-feira, 31, que "o atual processo de desinflação está ocorrendo de forma relativamente indolor, sem uma grande desaceleração econômica ou um aumento significativo do desemprego".

Durante discurso em evento em Frankfurt, Knot reforçou que a conquista se deve à "credibilidade do banco central e da ancoragem das expectativas", o que permitiu uma abordagem "gradual" para tomar medidas contra a inflação elevada na zona do euro.

"De certa forma, isso permitiu adiar o alcance da meta, do prazo médio de cerca de dois anos para cerca de quatro anos agora", afirmou. "Essa flexibilidade permitiu uma 'aterrissagem suave', ou um retorno à meta sem sufocar completamente a economia da zona do euro."