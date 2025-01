Profissionais de comunicação do IBGE divulgam manifesto contra gestão Pochmann

Servidores da área de comunicação social do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgaram nesta sexta-feira, 31, um manifesto contra a gestão de Marcio Pochmann no órgão. O texto acusa o atual presidente e assessores indicados de prejudicarem o papel institucional do IBGE com uma série de medidas, incluindo a priorização à divulgação de uma "avalanche" de agendas e realizações de Pochmann em detrimento dos resultados dos principais indicadores econômicos do País, produzidos pelo órgão.

"Os profissionais de comunicação trazidos ao IBGE pelo sr. Pochmann se sobrepuseram aos servidores de carreira concursados e impuseram uma dinâmica que saturou a página do IBGE na internet, a Agência IBGE e as redes sociais do Instituto com notícias sobre o presidente e suas realizações, em detrimento dos releases, notícias e postagens essencialmente relevantes sobre os resultados das pesquisas do Instituto", diz o manifesto, endereçado à sociedade brasileira. "O IBGE paralelo está ofuscando o IBGE que realmente interessa à sociedade brasileira. As divulgações sobre o PIB, a inflação e o desemprego, inclusive os aguardadíssimos resultados do Censo 2022, tiveram que ceder espaço à avalanche de notícias sobre a gestão Pochmann. Grande parte das notícias divulgadas pela Agência IBGE ao longo do ano passado é composta por textos enaltecendo a gestão do atual presidente do Instituto, redigidos sob a orientação dos seus assessores."

Os servidores lembram que o IBGE divulgou ao longo de 2024 dados sobre a queda recorde na taxa de desemprego, a redução da população abaixo da linha da pobreza e os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022 incluindo informações sobre a população vivendo em favelas, mas a retrospectiva do órgão sobre o ano passado, que teria sido redigida sob a supervisão direta do assessor de comunicação nomeado por Pochmann, focava nos feitos do presidente. Os servidores acusam os assessores não concursados nomeados por Pochmann de usar o aparato da comunicação do IBGE para promoção pessoal.