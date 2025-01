Setor público tem déficit primário de R$ 47,553 bi em 2024 (0,40% do PIB), diz BC

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 47,553 bilhões em 2024, o equivalente a 0,40% do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados foram divulgados pelo Banco Central na manhã desta sexta-feira, 31.

O saldo foi pouco menos negativo do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava um déficit primário de R$ 48,80 bilhões. Todas as projeções do mercado apontavam para um rombo nas contas públicas, de R$ 57,0 bilhões a R$ 36,0 bilhões.

O déficit de 2024 foi sensivelmente menor do que o de 2023, quando o rombo nas contas do setor público chegou a R$ 249,124 bilhões (2,28% do PIB), puxado pela ampliação de despesas autorizada pela PEC da Transição e pelo pagamento de precatórios no fim do ano. Em 2022, houve um superávit primário de R$ 125,994 bilhões (1,25% do PIB).