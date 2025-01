Taxa de desocupação permanece nos menores patamares da série, diz pesquisadora do IBGE

O mercado de trabalho permaneceu aquecido no quarto trimestre de 2024, embora o pico da geração de vagas possa ter sido antecipado para o trimestre móvel encerrado em novembro, apontou Adriana Beringuy, coordenadora da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego no País ficou em 6,2% no quarto trimestre de 2024, o segundo menor resultado em toda a série histórica. No trimestre móvel imediatamente anterior, encerrado em novembro de 2024, a taxa tinha sido ligeiramente mais baixa, de 6,1%, o patamar mais baixo da série.

O IBGE ressalta que esses trimestres não são comparáveis, uma vez que dois terços da amostra se repetem. Segundo Adriana Beringuy, a taxa de desocupação permanece nos menores patamares da série, não significando ainda uma perda de fôlego.