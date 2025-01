Unigel conclui processo de recuperação extrajudicial de R$ 5,1 bilhões

A Unigel concluiu nesta semana o processo de recuperação extrajudicial iniciado em fevereiro de 2024. O fechamento da operação ocorreu após a conversão de R$ 5,1 bilhões da dívida antiga em novos instrumentos financeiros.

Com o término da operação, uma nova linha de crédito no valor de cerca de R$ 600 milhões foi disponibilizada pelos credores, dos quais 30% serão direcionados para a conclusão da fábrica de Ácido Sulfúrico da companhia que se encontra em fase final de construção. A dívida financeira da empresa, por sua vez, terá redução de mais de 50%.

A Unigel afirma que o Conselho de Administração, eleito ontem em assembleia extraordinária, passou a ter sete membros, sendo três representantes da família, três representantes dos credores e um membro independente. Há também a mudança de CEO com a contratação do executivo Dario Gaeta, em substituição a Roberto Noronha Santos que passa a fazer parte do Conselho.