Canadá vai impor tarifas sobre alimentos, veículos e eletrônicos dos Estados Unidos

A medida responde à ordem executiva assinada por Trump no sábado, que impõe tarifas de 25% sobre produtos canadenses e 10% sobre energia do país. Os EUA já sinalizaram que podem "aumentar ou expandir o escopo das taxas" caso o Canadá implemente medidas retaliatórias, segundo cláusula do documento americano.

O governo canadense destacou que o país é o maior mercado de exportação para 36 Estados americanos, com trocas diárias bilaterais superiores a US$ 2,5 bilhões. O Canadá compra mais produtos dos EUA do que China, Japão, França e Reino Unido juntos, segundo dados oficiais.