Copom deixa maio em aberto e leva parte do mercado a cogitar antecipação/fim de ciclo

Em grande parte, o mercado interpretou o comunicado do Copom como dovish - ou seja, suave - porque, além de não ter renovado a sinalização de aumentos da mesma magnitude nas duas reuniões à frente, o colegiado mudou a abordagem em relação à atividade doméstica. Também houve análises de que o documento veio com projeções moderadas para a inflação e uma avaliação relativamente benigna sobre os possíveis efeitos das tarifas prometidas por Trump, que podem levar a um cenário menos inflacionário para as economias emergentes por causa de seus choques sobre o comércio internacional.

Economistas de instituições como Itaú e XP Investimentos já cogitam a possibilidade de a Selic não subir tanto como o previsto, enquanto alguns analistas entendem que o Copom não deixou claro até mesmo se o movimento de maio será mais uma alta dos juros.

Divergência

Contudo, há um grupo de economistas que entenderam o texto de outra forma, fazendo uma interpretação hawkish. O comunicado do "novo Copom" - agora com sete dos nove membros indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva - entrega argumentos para os dois lados. Ao mesmo tempo em que chama a atenção para a piora relevante das expectativas de inflação do mercado, ainda mais desancoradas, mantém em 4% a projeção de inflação do Copom no horizonte relevante de política monetária, agora o terceiro trimestre de 2026. Aponta dinamismo e resiliência da atividade, mas também inclui uma eventual desaceleração da economia doméstica maior do que o previsto entre os riscos de baixa da inflação.

"A sensação que fica é que a autoridade monetária já está pensando nas defasagens da política monetária", resume a economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal.

Para a economista do BNP Paribas no Brasil, Laiz Carvalho, o comunicado veio um pouco mais dovish porque o Banco Central poderia ter dado uma sinalização mais forte de continuidade do ciclo de aperto monetário. Ela considera que a troca no balanço de riscos, incluindo a observação sobre a atividade econômica doméstica, parece ter sido feita muito cedo. "A desaceleração mais acentuada, que é citada no balanço de riscos, ainda deve demorar", pondera.