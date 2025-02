Estimativas superestimadas e paralisação colocam Carf na mira para reestruturação

As estimativas superestimadas de arrecadação com a retomada do voto de qualidade e a paralisação dos julgamentos pela mobilização de servidores colocam o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) no centro de um debate para uma eventual reestruturação, apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Os julgamentos administrativos com o desempate pró-governo eram uma das grandes apostas do governo para ampliação das receitas, mas a realidade mostrou que a burocracia no trâmite processual faz com que o dinheiro não entre no caixa da União. A situação se torna ainda mais delicada com a decisão dos conselheiros do colegiado de não indicar processos nem realizar julgamentos em função da greve dos auditores fiscais, o que vem incomodando os contribuintes.

Em 2024, o governo havia estimado que poderia arrecadar até R$ 55 bilhões com as ações avaliadas no órgão, mas a arrecadação foi de apenas R$ 307 milhões. Para este ano, a projeção de receita é de R$ 28,6 bilhões, mas o próprio Fisco já admite que será revisada e reduzida porque a metodologia do órgão não se mostrou crível.