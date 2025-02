Haddad participa na 2ª-feira das solenidades do STF e do Congresso que abrem trabalhos de 2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa das cerimônias de abertura do Ano Judiciário e do Ano Legislativo na tarde desta segunda-feira, 3, em Brasília. Os dois eventos são os únicos compromissos públicos do ministro previstos para o dia, conforme agenda divulgada pela assessoria do ministério.

A sessão solene de Abertura do Ano Judiciário de 2025 será das 14h às 15h no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos deste ano começa às 16h no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados.