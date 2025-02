México: Sheinbaum rejeita acusações de Trump e anuncia 'Plano B' contra tarifas dos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou neste domingo, 2, as acusações do governo americano sobre supostos vínculos entre seu governo e o crime organizado, chamando-as de "terrivelmente irresponsáveis". Em mensagem ao país, ela anunciou que apresentará amanhã as primeiras medidas do chamado "Plano B" em resposta às tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos.

"Rejeitamos categoricamente a calúnia que faz a Casa Branca contra o governo do México de ter alianças com organizações criminais, assim como qualquer intenção intervencionista em nosso território. A soberania não se negocia", afirmou Sheinbaum em vídeo publicado em suas redes sociais.

A líder mexicana contra-atacou citando dados do próprio Departamento de Justiça americano, que em 8 de janeiro reconheceu que 74% das armas utilizadas pelo crime organizado no México vêm ilegalmente da indústria militar dos EUA. Ela também destacou que seu governo apreendeu mais de 40 toneladas de drogas nos últimos quatro meses, incluindo 20 milhões de doses de fentanil.