Tarifaço de Trump prevê retaliação à reação de China, Canadá e México

Canadá, México e China respondem por mais de um terço das importações dos EUA, fornecendo carros, remédios, calçados, madeira, eletrônicos, aço e muitos outros produtos aos consumidores americanos.

O presidente dos EUA justifica a medida afirmando que os países têm feito pouco para conter a imigração ilegal e o tráfico de drogas, principalmente fentanil, opioide responsável por uma epidemia de mortes por overdose nos EUA. Ontem, Trump não teve compromissos públicos oficiais. Ele passou o dia em sua casa em Mar-a-Lago, um resort de luxo na Flórida, onde jogou golfe e assinou os três decretos com as novas taxas, informou a Casa Branca.

Nas últimas semanas, as autoridades mexicanas e canadenses se movimentaram para controlar suas fronteiras e tentar evitar as tarifas. Trudeau disse na sexta-feira que o Canadá enfrentaria "tempos difíceis", mas que Ottawa estava preparada para responder com tarifas retaliatórias se necessário. Ele disse ainda que o país investe US$ 900 milhões (cerca de R$ 5,2 bilhões) em um plano de controle da fronteira que inclui helicópteros, mais guardas com cães farejadores e drones.

Já a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que seu país agiu para reduzir as travessias ilegais de fronteira e o tráfico de fentanil. Embora tenha afirmado que negociava com o governo americano desde que Trump falou sobre o tarifaço pela primeira vez em novembro do ano passado, ela disse que o México está pronto para responder.

"O México tem um plano A, plano B e plano C para o que o governo dos Estados Unidos decidir", disse ela nesta semana. Ontem pela manhã, Claudia se reuniu com líderes empresariais mexicanos. "Não estou preocupada. A economia do México é muito forte, muito sólida", disse ela, após o encontro. Segundo o ministro da Economia mexicano, Marcelo Ebrard, a reunião mostrou que o setor privado do país estava "cerrando fileiras" em torno da presidente no caso de "qualquer arbitrariedade comercial".

Um estudo do Budget Lab de Yale, centro de pesquisa apartidário, estimou que as tarifas propostas poderiam aumentar os custos das famílias americanas em cerca de US$ 1,3 mil por ano (cerca de R$ 7,5 mil).