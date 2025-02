Alta do dólar por tarifas elevará custo de pagamento de dívida de emergentes, diz Fitch

A Fitch projeta que as tarifas terão um efeito adverso sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) países emergentes e sobre finanças externas, além de ampliar riscos para a inflação. Além das tarifas, as preocupações do mercado sobre a dívida fiscal dos EUA estão impulsionando o dólar e os custos de pagamento de dívidas para outros países.

"As necessidades de financiamento das economias emergentes precisa ser moderada, conforme as pressões sobre as contas públicas e riscos geopolíticos seguem elevados", alerta a agência. "Esperamos que a política externa dos EUA se torne mais transacional e imprevisível."

Neste cenário, a Fitch também projeta uma desaceleração do PIB global em 2025, mesmo que bancos centrais mantenham a redução nas taxas de juros.