Bancos dos EUA reportam demanda mais forte por empréstimos a empresas grandes e médias, diz Fed

Os bancos dos EUA relataram uma demanda mais forte por empréstimos para empresas de grande e médio porte, ao passo que a demanda por empréstimos para empresas de pequeno porte permaneceu basicamente inalterada. Os bancos, em geral, tiveram padrões mais rígidos e demanda basicamente inalterada por empréstimos para imóveis comerciais. Os dados são referentes a empréstimos no quarto trimestre e foram coletados em pesquisa Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices (SLOOS) do Federal Reserve (Fed).

Em relação aos empréstimos às famílias, a pesquisa mostra que os bancos observaram padrões de empréstimos basicamente inalterados e demanda mais fraca na maioria das categorias de empréstimos para imóveis residenciais. Além disso, os padrões se tornaram mais rígidos para empréstimos para cartão de crédito e permaneceram quase inalterados para automóveis.

Os bancos informaram que esperam que a qualidade dos empréstimos melhore para as empresas, mas que se deteriore ou permaneça basicamente inalterada na maioria dos tipos de empréstimos ao consumidor.