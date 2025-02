Bolsas da Ásia fecham em forte baixa, com temor de guerra comercial após tarifas de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa nesta segunda-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, oficializar tarifas contra produtos do México, do Canadá e da China no fim de semana, reforçando temores de uma eventual guerra comercial.

O índice japonês Nikkei caiu 2,66% em Tóquio, a 38.520,09 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 2,52% em Seul, a 2.453,95 pontos, e o Taiex amargou queda ainda mais expressiva em Taiwan, de 3,53%, a 22.694,71 pontos, ao voltar de mais de uma semana de feriados. Pesou no mercado taiwanês a ação da TSMC (-5,73%), maior fabricante de semicondutores do mundo, que reagiu com atraso ao impacto negativo que o sucesso da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek teve em ações de tecnologia globais no começo da semana passada. Em Hong Kong, o Hang Seng teve perda apenas marginal, de 0,04%, a 20.217,26 pontos, também na volta de um período de feriados.