Bolsas da Europa operam em baixa de até quase 2% após tarifas e ameaças de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 03/01/2025 - As bolsas europeias operam em baixa de até quase 2% na manhã desta segunda-feira, com desempenho particularmente fraco do setor automotivo, após o presidente dos EUA, Donald Trump, impor tarifas ao México, ao Canadá e à China no fim de semana e ameaçar fazer o mesmo com a União Europeia e o Reino Unido.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,37%, a 532,13 pontos. Apenas o subíndice da indústria automotiva e autopeças tombava 3,7%.