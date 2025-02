Confiança Empresarial cai 1,8 ponto em janeiro ante dezembro, para 94,8 pontos, diz FGV

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 1,8 ponto em janeiro ante dezembro, para 94,8 pontos, terceiro mês consecutivo de quedas, informou nesta segunda-feira, 3, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, a confiança empresarial encolheu 0,9 ponto no primeiro mês de 2025.

O resultado reflete uma deterioração na percepção dos empresários em relação à situação atual e às expectativas para os próximos meses, aponta a FGV.

"Enquanto as expectativas empresariais mantêm a trajetória negativa iniciada em novembro, a queda expressiva do Índice da Situação Atual em janeiro sinaliza desaceleração do nível de atividade econômica no mês, após um fim de ano marcado por demanda bastante aquecida", avaliou Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.