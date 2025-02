Diesel da Petrobras segue defasado apesar de aumento de 6%, diz Abicom

Apesar do aumento de cerca de 6% para o diesel no sábado, 1º de fevereiro, o preço do combustível nas refinarias da Petrobras ainda registra defasagem de 9% em relação ao preço de paridade de importação (PPI), parâmetro que foi abandonado pela empresa em maio de 2023, em prol de uma nova estratégia comercial.

Já a gasolina da estatal, que não teve o preço alterado, segue com defasagem baixa, de 4% no caso da Petrobras, e de paridade na Refinaria de Mataripe, na Bahia, responsável por 14% do mercado de derivados de petróleo no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a estatal poderia aumentar o diesel em mais R$ 0,38 por litro para alinhar seus preços ao mercado internacional, e a refinaria privada baiana em R$ 0,22 o litro.