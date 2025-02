Dólar cai pelo 11º pregão seguido com adiamento de tarifas dos EUA ao México

Com mínima a R$ 5,8125, o dólar à vista terminou a sessão em queda de 0,35%, a R$ 5,8160 - ainda nos menores valores desde fins de novembro. Foi a 11º primeiro pregão consecutivo de baixa da moeda americana, que passa a apresentar desvalorização de 5,89% em 2025.

"Vimos um comportamento bem volátil no mercado de câmbio hoje. No começo do dia teve um movimento de aversão ao risco por conta da imposição de tarifas pelos EUA. Mas o real continua se beneficiando de ingresso de fluxo por conta da nossa taxa de juros elevada e se destacou entre emergentes", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY chegou a se aproximar dos 110,000 pontos pela manhã, com máxima aos 109,881 pontos, mas desacelerou o ritmo de alta e rondava, no fim da tarde, no limiar dos 109,000 pontos.

O dólar subiu na comparação com a maioria das divisas de países emergentes e de exportadores de commodities, incluindo o dólar canadense, mas caiu em relação a moedas latino-americanas, com baixa superior a 1% frente o peso mexicano e o peso colombiano.

O head da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, destaca que, após ter se descolado de seus pares em dezembro, no auge da crise de confiança na política fiscal e das remessas de recursos ao exterior, o real voltou apresentar correção positiva com outras moedas emergentes.

"Em dezembro, essa correlação foi baixa. Essa volta agora significa que a moeda encontrou o seu equilíbrio nesses níveis de preço, no curto prazo, e agora anda junto com a oscilação da moeda americana frente a outras divisas emergentes", afirma Weigt, ressaltando que a informação de Sheinbaum sobre adiamento das tarifas abriu espaço para apreciação das moedas latino-americanas à tarde.