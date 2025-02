Estimativa mediana para déficit primário de 2025 e de 2026 segue em 0,60% do PIB no Focus do BC

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 continuou em 0,60% do Produto Interno Bruto (PIB) pela sexta semana consecutiva. A meta do Executivo é obter um déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

Na última sexta-feira, o Banco Central informou que o setor público teve déficit primário de 0,40% do PIB em 2024.

Segundo os dados do Tesouro Nacional, o governo central teve um resultado primário negativo de 0,36% do PIB. Sem contabilizar as despesas excluídas do cômputo da meta, o rombo ficou em 0,09% do PIB - cumprindo o alvo, também de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto do PIB.