Ibovespa cai 0,13%, abaixo dos 126 mil, com foco em Trump

Na B3, o Ibovespa tocou mínima do dia a 125.566,40 pontos, saindo de abertura aos 126.134,94 pontos. No fechamento, mostrava perda de 0,13%, aos 125.970,46 pontos, com giro a R$ 19,5 bilhões neste início de semana e de mês. "A sessão foi muito volátil também para ativos como o câmbio e a curva de juros", diz Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos, destacando não apenas o efeito das incertezas sobre os negócios, mas também para os DI e, em especial, o dólar que oscilou em ampla faixa, de R$ 5,81 a R$ 5,90 durante a sessão, e fechou a R$ 5,8160, em baixa de 0,35% nesta segunda-feira.

O petróleo também oscilou em Londres e Nova York, mas fechou o dia em alta. Em Nova York, as perdas dos principais índices de ações no fechamento ficaram entre 0,28% (Dow Jones) e 1,20% (Nasdaq). "Trump começa a sinalizar aquilo que, até certo ponto, estava adiando", diz Alison Correia, analista e sócio-fundador da Dom Investimentos. "Os mercados já abriram muito estressados por conta disso: asiáticos, europeus e americanos. Aqui no Brasil não foi diferente", acrescenta. "É uma guerra comercial o que a gente vê nesse momento."

"Trump vinha se mostrando mais aberto ao diálogo, e isso aparece também no desdobramento de hoje sobre o México, país que se comprometeu com o envio de mais tropas para a fronteira com os Estados Unidos. Mas a possibilidade de uma guerra comercial ferrenha ainda não foi descartada pelos mercados", diz William Queiroz, analista da Blue3 Investimentos.

Ao comentar o cenário, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse hoje entender que não há urgência para fazer ajustes na política monetária dos EUA, diante das incertezas relativas ao impacto das tarifas na inflação.

Na B3, o dia foi de perdas para as ações de maior peso e liquidez, com Vale oscilando levemente para o positivo no fechamento (ON +0,07%). Petrobras (ON -1,22%, PN -0,50%) e as ações de grandes bancos, com destaque para a principal delas, Itaú (PN -0,92%), não acompanharam a relativa melhora de Vale. Na ponta vendedora do Ibovespa, Azul (-5,65%), Braskem (-5,07%) e Marfrig (-4,97%). No lado oposto, Automob (+3,23%), Carrefour (+2,75%) e Hypera (+2,57%).