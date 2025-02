Ibovespa segue exterior e cai com tarifaço de Trump

Outro ponto é o temor de mais inflação no globo com as tarifas, o que, conforme Cruz, poderia dificultar um novo recuo de queda do juro básico americano e quem sabe até o Banco Central brasileiro, que já enfrenta um cenário de inflação resiliente.

Para Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos, a dificuldade agora é entender como essas tarifas, principalmente para a China, afetarão o Brasil, dado que o pais asiático cresce menos do que em 2017, primeira gestão de Trump. "Pode-se pensar que a China direcione suas importações para outros lugares, mas a questão é que o país tem mostrado um crescimento menor do que no passado", avalia.

Ou seja, por ora, os efeitos tendem a ser indiretos. Assim, o Ibovespa cai menos do que outros mercados de ações. Além disso, outro fator que limita o efeito negativo no Índice Bovespa é a ausência dos mercados chineses, que seguem em feriado do Ano Novo Lunar. Importante pontuar que os 10% taxados à China estão aquém dos 60% prometidos por Trump durante a campanha no ano passado.

Na sexta-feira o Ibovespa fechou em baixa de 0,61%, aos 126.134,94 pontos, com ganhos de 4,86% em janeiro.

Às 11h27 desta segunda-feira, o Ibovespa caía 0,17%, aos 125.914,68 pontos, ante recuo de 0,45%, na mínima aos 125.566,40 pontos, vindo de máxima de abertura de 126.134,94 pontos.

Petrobras perdia entre 0,21% (PN) e 0,74% (ON), apesar da alta do petróleo, enquanto Vale recuava 0,42%, mas Gerdau subia 1,68% e Gerdau Metalúrgica, 1,29%. Outras ações ligadas ao dólar são destaques de alta, caso de JBS com 2,45%, e relacionadas ao consumo: Natura (2,06%) e Automob (3,23%).