IPC-S arrefece a 0,02% em janeiro, após alta de 0,31% em dezembro, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) arrefeceu a 0,02% no encerramento de janeiro, após registrar alta de 0,31% em dezembro e de 0,12% na terceira quadrissemana do mês passado. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 3, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula variação positiva de 3,38% em 12 meses até janeiro.

O resultado do IPC-S veio próximo do piso das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,01%, e abaixo da mediana de 0,06%. O teto da pesquisa era de 0,22%.

Nesta leitura, duas das oito classes de despesas desaceleraram em relação a dezembro: Vestuário (0,33% para 0,22%) e Despesas Diversas (0,53% para 0,26%), enquanto foi registrada queda acentuada em Habitação (-0,46% para -2,43%).