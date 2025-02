Justiça decreta falência da Editora Três, das revistas IstoÉ e IstoÉ Dinheiro

De acordo com a decisão, a administradora judicial deverá apresentar, no prazo de 10 dias, uma lista de credores, descontando eventuais valores pagos no período da recuperação judicial e incluindo os créditos que não estavam submetidos à recuperação.

Segundo o sindicato dos jornalistas profissionais no Estado de São Paulo, a companhia não pagava os salários dos profissionais em dia havia muito tempo, situação que gerou uma greve que já perdurava quase um mês.

A publicação impressa das revistas IstoÉ e IstoÉ Dinheiro já havia sido encerrada. No dia 24 de janeiro, a editora havia anunciado que as revistas iriam migrar pra o meio digital. A IstoÉ circulava desde 1976; e a IstoÉ Dinheiro, desde 1997.