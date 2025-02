L'Oreal vende US$ 3,1 bilhões em participação na Sanofi ante desaceleração no setor de beleza

A L'Oreal venderá parte de sua participação na Sanofi para a própria empresa farmacêutica francesa por 3 bilhões de euros (US$ 3,11 bilhões), reforçando seu balanço patrimonial enquanto o setor de beleza passa por uma desaceleração.

O acordo diversificará as fontes de financiamento da gigante da beleza e representará uma parte do programa de recompra de 5 bilhões de euros da Sanofi, definido na semana passada, disseram as empresas nesta segunda-feira, 3.

A L'Oreal declarou que venderia uma participação de 2,3%, ou cerca de 29,6 milhões de ações por 101,5 euros cada, de volta à empresa farmacêutica. Após a venda, a L'Oreal deterá 7,2% do capital acionário da Sanofi e 13,1% de seus direitos de voto. "Continuaremos a apoiar o desenvolvimento da Sanofi como um acionista leal e importante e estamos confiantes nas perspectivas da empresa", disse o diretor financeiro da L'Oreal, Christophe Babule.