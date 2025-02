Ouro fecha em alta e renova recorde em meio a incertezas de planos tarifários de Trump

O ouro voltou a renovar máxima de fechamento nesta segunda-feira, 3, em meio ao aumento da demanda por ativos porto-seguro, a medida que investidores digerem os planos tarifários do presidente dos EUA, Donald Trump. O ouro para abril avançou 0,77%, a US$ 2.857,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda que Trump concordou em suspender as tarifas sobre o México por um mês após uma conversa telefônica, depois que os dois líderes concordaram em tomar medidas conjuntas para combater o tráfico de fentanil na fronteira com os EUA.

O acordo entre os vizinhos, contudo, não foi suficiente para dissipar a aversão ao risco do mercado. Segundo o JPMorgan, as tarifas americanas apontam para uma abordagem política muito mais disruptiva, com maiores preocupações com o crescimento econômico e riscos de inflação mais altos, o que impulsiona o apelo pelo metal precioso.