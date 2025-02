PMI industrial do janeiro cai a 48,7 em janeiro e marca sétimo mês de contração

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão recuou a 48,7 em janeiro, depois de marcar 49,6 em dezembro, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o Jibun Bank divulgada neste segunda-feira, 3. O resultado, mais um abaixo de 50, representa o sétimo mês consecutivo de queda na atividade do setor e o ritmo de contração mais intenso desde março do ano passado.

A queda foi puxada por reduções mais acentuadas na produção e na entrada de novos pedidos. O levantamento aponta fraqueza particular nos setores automotivo e de semicondutores, com menor confiança dos clientes. As exportações tiveram a 35ª queda mensal seguida, ainda que em ritmo mais brando.

"A primeira leva de resultados do PMI para o setor manufatureiro do Japão revelou que tendências moderadas foram mantidas em toda a indústria no início de 2025. Tanto a produção quanto os novos pedidos caíram mais profundamente no território de contração", afirmou Usamah Bhatti, do S&P Global Market Intelligence, em relatório.