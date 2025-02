Trump nomeia Scott Bessent diretor interino de Proteção Financeira ao Consumidor dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi nomeado diretor interino do Gabinete de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, na sigla em inglês) do país pelo presidente norte-americano, Donald Trump. A mudança acontece dias após o republicano demitir Rohit Chopra do cargo.

Bessent disse que estava ansioso para trabalhar com o regulador para avançar a agenda de Trump para reduzir custos e acelerar o crescimento econômico.

O Senado confirmou Bessent como secretário do Tesouro no final de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.