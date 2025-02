Voepass volta à Justiça para tentar reestruturação financeira

A Voepass informou nesta segunda-feira (3) ter ingressado com uma tutela preparatória, que é uma medida cautelar requerida antes de um processo de recuperação judicial. O objetivo é realizar uma reestruturação financeira para reorganizar as obrigações de curto prazo e reorganizar sua estrutura de capital. A empresa, que é uma das maiores companhias aéreas do País, disse que a operação das rotas atuais e as vendas de passagens continuam normalmente.

A empresa afirma que até o meio do ano passado tinha uma malha aérea "ampla" e saúde financeira para manter a expansão que estava programada. No entanto, os planos foram alterados pelo acidente do voo 2283, ocorrido em Vinhedo (SP) no dia 8 de agosto, em que um ATR-72 operado pela empresa saído de Cascavel (PR) caiu antes de chegar ao destino, no aeroporto internacional de Guarulhos.

Todos os 62 ocupantes da aeronave morreram, no mais grave acidente aéreo em solo brasileiro desde o voo 3054 da TAM, em julho de 2007.