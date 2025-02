3M aumenta dividendo e autoriza plano de recompra de ações de US$ 7,5 bilhões

A 3M anunciou nesta terça-feira, 4, que aumentará o seu dividendo para US$ 0,73 por ação no primeiro trimestre de 2025, ante US$ 0,70 por ação informados anteriormente, segundo comunicado divulgado hoje. O novo valor será pago em 12 de março aos acionistas registrados até o fechamento dos negócios em 14 de fevereiro deste ano.

O conselho da 3M também autorizou a recompra de até US$ 7,5 bilhões de ações ordinárias em circulação da empresa, substituindo o programa de recompra existente da empresa e sem data pré estabelecida para encerrar a iniciativa.

Em nota, a multinacional americana informou ainda que tinha cerca de 539,5 milhões em ações ordinárias e 57,06 acionistas registrados até 31 de dezembro de 2024.