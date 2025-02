À OMC, China afirma que avalia 'contramedidas' e que taxação 'viola regras'

O embaixador da China nas Nações Unidas, Fu Cong, disse nesta segunda-feira, 3, que o país registrou uma queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) questionando a tarifa de 10% sobre produtos chineses imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Fu disse ainda que o país asiático "avalia" medidas de retaliação.

"Somos firmemente contra esse aumento injustificado", disse ele. "Acreditamos que isso viola as regras da OMC. É por isso que a China está registrando uma queixa na OMC, e podemos ser forçados a tomar contramedidas. Não há vencedor em uma guerra comercial."

Trump confirmou ontem que manteria o tarifaço à China, mas que conversaria com o presidente chinês, Xi Jinping, "nas próximas 24 horas". O republicano justificou a medida dizendo que Pequim atua pouco para combater o tráfico de produtos usados na fabricação do fentanil, um problema de saúde pública nos EUA. "O fentanil é um problema da América", disse o Ministério das Relações Exteriores da China no domingo.