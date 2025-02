Agir na política monetária antes de saber efeito de tarifas pode levar a erro, diz Daly, do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, alertou que alterar a política monetária de maneira "precipitada" pode levar a erros com impactos sobre a economia dos Estados Unidos. A dirigente defendeu que é importante analisar os efeitos das novas políticas econômicas de Donald Trump como presidente, incluindo as tarifas sobre outros países, para saber "a magnitude real" sobre a atividade norte-americana.

"Todo governo sempre quer mudar uma gama ampla de políticas, mas ainda não sabemos qual será a estratégia de fato. Se movermos juros olhando apenas promessas, de maneira precipitada, podemos cometer erros", afirmou Daly, ao ser questionada em painel do evento Walter E. Hoadley Annual Economic Forecast.

Durante o evento, a dirigente também reiterou que baixar a inflação para a meta de 2% é "uma base importante" e que precisa ser alcançada pelo BC norte-americano, descartando a possibilidade de mudar a faixa alvo.