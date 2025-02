Aneel: atrasos em obras e em serviços comerciais podem levar à redução da tarifa

Há uma metodologia de cálculo, com diferentes indicadores, que atualmente interfere na remuneração das distribuidoras de energia. No chamado "Componente Qualidade", a Agência sugere que, além de considerar a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), esse componente seja composto pelos índices de atraso nas obras de novas ligações e em outros serviços comerciais.

Outra proposta é a criação da "Componente Satisfação", estabelecendo que a nota alcançada pela distribuidora na pesquisa do índice de Satisfação do Consumidor (IASC), feita pela Aneel, passaria a ter mais influência sobre a tarifa a ser recolhida pelas distribuidoras. Empresas que ultrapassarem 70 pontos de satisfação terão "um efeito positivo deste componente no cálculo da tarifa", disse o regulador.

A ideia também é estabelecer na resolução um incentivo financeiro para distribuidoras bem avaliadas nos quesitos estipulados.

"Aquelas com baixo desempenho, no entanto, verão uma ampliação no efeito negativo desse resultado sobre a tarifa que remunera seus serviços", citou a Aneel.