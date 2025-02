Aneel: MME e ENBPar têm 15 dias para apresentar alternativa para impasse sobre tarifa de Itaipu

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estipulou nesta terça-feira, 4, o prazo de 15 dias para o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) apresentarem uma "alternativa concreta" para evitar o repasse tarifário aos consumidores na possível majoração da tarifa da energia de Itaipu.

A análise da área técnica aponta que a tarifa de repasse de Itaipu projetada para 2025 seria de US$ 18,72/kW.

Esse valor inclui o repasse integral ao consumidor do custo da cessão de energia e a incorporação, na tarifa, do saldo negativo da Conta de Comercialização de Itaipu. Porém, a tarifa vigente é US$ 17,66/kW.