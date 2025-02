Ata: debate do Copom evidenciou necessidade de harmonia entre políticas fiscal e monetária

O Comitê de Política Monetária (Copom) enfatizou, na ata da sua última reunião, que é evidente a necessidade de harmonia entre as políticas fiscal e monetária, reforçando que a política econômica deve ser composta de ações "previsíveis, críveis e anticíclicas".

"No período recente, a percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida seguiu impactando, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes. O Comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade", alertou o colegiado.

O Comitê observou que os debates voltaram a ressaltar que a manutenção de canais de política monetária desobstruídos, sem elementos mitigadores para sua ação, contribui para uma condução mais efetiva e mais eficiente.