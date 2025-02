Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com desdobramentos de disputas tarifárias em foco

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) precisará se engajar em "negociações difíceis, mesmo com parceiros de longa data", diante da ameaça de novas tarifas ao bloco.

Ela ressaltou que, na busca por acordos com outras nações, a UE terá de, em certos momentos, "concordar em discordar". O comissário para o Comércio e Segurança Econômica da UE, Maros Sefcovic, acredita que pode ter uma conversa com a nova administração dos Estados Unidos e, a partir do engajamento construtivo, resolver problemas comerciais com o país e se preparar para negociações.

Enquanto isso, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) François Villeroy de Galhau afirmou que novos cortes nas taxas de juros são prováveis, já que a inflação está convergindo para a meta de 2%. Ele destacou que o BCE iniciou a redução das taxas em junho passado e já implementou cinco cortes, com a expectativa de mais ajustes no futuro. No outro lado do Canal da Mancha, o ING avalia que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na quinta-feira poderá propor um corte de taxa conciliador de 25 pontos-base. Em Londres, o FTSE 100 foi exceção e recuou 0,15%, a 8.570,77 pontos.

Da temporada de balanços, o do BNP Paribas agradou e a ação do banco francês subia 3,84% em Paris, onde o CAC 40 avançou 0,66%, a 7.906,40 pontos. Já em Zurique, o UBS tombou 6,73%, revertendo ganhos de cerca de 3% da abertura, embora o banco suíço tenha superado expectativas de lucro e receita e anunciado planos de recomprar até US$ 3 bilhões em ações este ano.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,39%, a 21.510,84 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 1,38%, a 36.719,35 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 1,49%, a 12.387,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,78%, a 6.516,90 pontos.