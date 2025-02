Bolsas de NY fecham em alta, observando disputas tarifárias e divulgação de balanços

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 4, em mais uma sessão na qual os desdobramentos das disputas comerciais desencadeadas pelo presidente Donald Trump foram destaque. Após o republicano acordar uma pausa nas tarifas ante o Canadá, a China anunciou retaliações aos produtos americanos, incluindo taxas de até 15%. Neste contexto, houve expectativa por um contato entre Trump e o líder chinês, Xi Jinping, para tratar o tema, no entanto, a ligação não ocorreu nesta terça-feira. Os impactos de uma escalada nas disputas comerciais para a inflação e a postura do Federal Reserve (Fed) seguem observados co atenção. Hoje, investidores receberam ainda uma série de balanços, alguns levando a movimentações expressivas nas ações.

O índice Dow Jones subiu 0,30%, a 44.556,04 pontos, o S&P 500 avançou 0,72%, a 6.037,88 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 1,35%, a 19.654,02 pontos.

Dentre as retaliações chinesas, a Administração Estatal de Regulamentação do Mercado da China iniciou uma investigação sobre o Google por suspeita de violação da lei antitruste. As ações de empresa recuaram x,xx%. A Fitch alertou que o impacto inflacionário das tarifas, caso aplicadas após o período de pausa de um mês anunciado ontem, pode retardar ainda mais os cortes nas taxas de juros pelo Fed. Hoje, a presidente da distrital de São Francisco, Mary Daly, chamou atenção para os progressos no combate à inflação, mas disse que a autoridade monetária não precisa ser "precipitada" no ciclo de relaxamento monetário. Mais cedo, dado de abertura de vagas nos EUA mais fraco renovou esperança por cortes de juros à frente.