Casa Branca confirma ligação Trump-Xi hoje, mas evita dizer se pausa em tarifa será discutida

Assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá uma conversa telefônica com o presidente da China, Xi Jinping, nesta terça-feira. Questionado se os dois podem acertar uma pausa nas tarifas anunciadas no final de semana, como ocorreu com México e Canadá, Navarro se esquivou.: "Cabe ao chefe decidir", respondeu, durante evento organizado pelo Politico.

Navarro reforçou a mensagem do governo de que o país "não está em guerra comercial", e sim em "guerra às drogas".

Segundo ele, o objetivo é garantir a segurança das fronteiras e parar o fluxo de fentanil em direção aos EUA. "Estamos estudando os danos causados pelo déficit comercial de US$ 1 trilhão", ressaltou.