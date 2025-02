Cenário considera tensões geopolíticas e protecionismo econômico, aponta PAF

No cenário doméstico, o Tesouro aponta que as expectativas para 2025 refletem o dinamismo econômico recente, sustentado por um mercado de trabalho robusto e pela implementação da reforma tributária do consumo. "Contudo, a atividade acima do potencial e a depreciação da moeda nacional podem elevar a inflação, exigindo um ciclo de aperto monetário mais longo. A evolução da percepção fiscal é um fator decisivo para os desdobramentos desse cenário", destaca.

O Tesouro também traça cenários alternativos, que consideram um ambiente externo mais turbulento, com desaceleração do crescimento dos EUA no curto prazo, exigindo cortes mais intensos nos juros em 2025 e 2026. A economia chinesa desaceleraria para um crescimento médio de 3,0%.

"Em um cenário externo desafiador, a economia doméstica enfrentaria menor dinamismo e momentos de instabilidade, acompanhados pela deterioração de indicadores financeiros, como a taxa futura de juros e a taxa de câmbio. Esse contexto resultaria em maior pressão inflacionária e demandaria um aperto monetário mais intenso e uma taxa de juros neutra mais alta. Além disso, a percepção fiscal mais desfavorável por parte dos agentes de mercado poderia gerar impactos negativos nas variáveis financeiras", diz o documento.

Por outro lado, o PAF 2025 considera também um cenário doméstico otimista, marcado por impacto positivo no câmbio, melhores expectativas de inflação e menor necessidade de aperto monetário. "A economia manteria forte crescimento, impulsionada pela reforma tributária do consumo e condições econômico-financeiras favoráveis", destaca.