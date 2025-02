Cenário externo segue desafiador, com incertezas econômicas e geopolíticas relevantes, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) disse, na ata da sua última reunião, que o cenário externo se mantém desafiador, com incertezas econômicas e geopolíticas relevantes, sobretudo com as dúvidas em relação à condução da política econômica nos Estados Unidos.

O colegiado pondera que, ainda que não tenha provocado alterações significativas no cenário-base, já há avaliação de que cenários mais extremos, que produzirão impactos distintos sobre a inflação dos emergentes, têm maior probabilidade de se concretizarem em relação ao que foi avaliado na reunião anterior, ainda em 2024.

"O cenário-base do Comitê segue sendo de desaceleração gradual e ordenada da economia norte-americana, mas, além das incertezas inerentes à conjuntura econômica, há dúvidas sobre a condução da política econômica em diversas dimensões, tais como possíveis estímulos fiscais, restrições na oferta de trabalho, introdução de tarifas à importação e alterações importantes em preços relativos decorrentes de reorientações da matriz energética, o que pode impactar negativamente as condições financeiras e os fluxos de capital para economias emergentes", diz o texto.