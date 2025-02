Correção: Encomendas à indústria dos EUA caem 0,9% em dezembro ante novembro

A matéria divulgada anteriormente continha uma imprecisão no título, que não deixou claro que o dado é referente aos Estados Unidos. Também trouxe um erro de concordância. Segue a repetição do texto, com o título correto.

As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 0,9% em dezembro ante novembro, a US$ 578,5 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O recuo foi maior que o projetado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal (queda de 0,8%) e pela FacSet (baixa de 0,2%)

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas subiram 0,3% na comparação mensal de dezembro.