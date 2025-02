Dívida Pública Federal cresce 1,55% em dezembro para a R$ 7,316 trilhões, aponta Tesouro

No fim de 2023, a fatia estava em 9,48%. O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros somou R$ 710,91 bilhões em dezembro, ante R$ 771,93 bilhões em novembro.

A maior participação no estoque da DPMFi continuou com as instituições financeiras, com 29,49% em dezembro, ante 28,39% em novembro. A parcela dos fundos de investimentos passou de 22,12% para 21,68% em dezembro. Na sequência, o grupo Previdência foi de 23,72% para 23,93% no último mês de 2024. Já as seguradoras passaram de 4,04% para 3,97% na mesma comparação.

'Colchão da dívida'

O Tesouro Nacional encerrou dezembro com R$ 860,15 bilhões no chamado "colchão da dívida", a reserva de liquidez feita para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros.

O valor observado é 0,47% maior em termos nominais que os R$ 856,10 bilhões que estavam na reserva em novembro.

O montante ainda é 12,44% menor, em termos nominais, que o observado em dezembro de 2023 (R$ 982,37 bilhões).