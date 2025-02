Dólar cai pelo 12º pregão seguido e fecha abaixo da linha de R$ 5,80 pela 1ª vez desde novembro

"O comportamento do dólar hoje está sendo realmente ditado mais pela questão global", afirma o economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa. "Prevalece no mercado a impressão de que Trump usa a ameaça de tarifas como ferramenta para trazer os países para a mesa de negociação, e não como uma política comercial já definida. Isso reduz um pouco a percepção de risco neste primeiro momento".

Com máxima a R$ 5,8269 e mínima a R$ 5,7573, o dólar à vista fechou em queda de 0,75%, cotado a R$ 5,7724 - o menor valor de fechamento desde 19 de novembro (R$ 5,7672). A divisa acumula baixa de 4,83% nos últimos 12 pregões e desvalorização de 6,60% no ano.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY operava abaixo dos 108,000 pontos no fim da tarde, com mínima aos 107,933 pontos. Entre as principais divisas emergentes e de países exportadores de commodities, apenas o peso mexicano perdia força, revertendo parte dos ganhos de ontem.

O economista André Galhardo, consultor da plataforma de transferência internacional Remessa Online, observa que, além do alívio com o adiamento de tarifas a México e Canadá, o dólar cai no mundo com dados aquém do esperado da atividade nos EUA referentes a dezembro, como as encomendas à indústria e a abertura de postos de trabalho segundo o relatório Jolts.

"A pesquisa Jolts sugere que, finalmente, o mercado de trabalho americano está perdendo força. Isso teoricamente abre caminho para o Federal Reserve ser talvez menos conservador na política monetária do que o esperado, ajudando a empurrar o dólar para baixo", afirma Galhardo.

À tarde, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, ecoando falas recentes de dirigentes do Banco Central dos EUA, afirmou que a política monetária está bem posicionada para lidar com o atual ambiente de incerteza e que a inflação caminha à meta de 2%. Ferramenta do CME Group mostra que a curva de juros futuros dos EUA passou a refletir cenário mais provável redução acumulada de 50 pontos-base na taxa básica americana neste ano.