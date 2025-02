EUA: Estée Lauder deve cortar sete mil empregos, após relatar queda de 6% das vendas

A Estée Lauder, gigante fabricante americana de cosméticos que está por trás de marcas como a MAC, pode cortar até sete mil empregos até o fim do ano fiscal de 2026, o que representa mais de 11% da força de trabalho da empresa.

A companhia relatou uma queda de 6% nas vendas no segundo trimestre fiscal de 2025 e moderou sua perspectiva de lucro à medida que as economias da China e da Coreia do Sul desaceleram, além da incerteza geopolítica global. No período, a Estée Lauder registrou vendas de US$ 4 bilhões, abaixo dos US$ 4,28 bilhões do registrado no ano anterior.

A fabricante de cosméticos espera registrar reestruturação e outras despesas relacionadas aos cortes de empregos entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,6 bilhão, antes dos impostos. O CEO, Stéphane de La Faverie, afirmou que a empresa está transformando "significativamente" o modelo operacional para ser "mais enxuto, rápido e ágil".