Ferrari tem receita acima do esperado com demanda por carros customizados e ação dispara

A Ferrari, fabricante de carros de luxo esportivos italiana, relatou receita de 1,74 bilhão de euros (cerca de US$ 1,8 bilhão) no quarto trimestre de 2024, acima da projeção da FactSet de 1,65 bilhão de euros e um aumento de 14% em comparação ao ano anterior. Segundo balanço publicado nesta terça-feira, a melhora aconteceu por conta de uma maior entrega de veículos aos clientes, que atingiu 3.325 carros - 80 a mais do que no ano anterior.

O lucro por ação entre outubro e dezembro foi de 2,14 euros, abaixo da previsão da FactSet, de 2,31 euros. No ano, o lucro somado foi de 8,46, também aquém da projeção de 8,89 euros.

O CEO, Benedetto Vigna, disse que 2024 foi marcado por um foco na "qualidade da receita em vez de volumes", já que a empresa relatou um aumento na lucratividade. "Esperamos um crescimento ainda mais robusto em 2025, o que nos permitirá atingir um ano antes o limite máximo da maioria de nossas metas de lucratividade para 2026", afirmou em comunicado.